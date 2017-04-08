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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.04.2017

    Audio by Spc. Angel Vasquez 

    Defense Media Activity - Army

    Soldiers with Britain's Second Paratrooper Regiment and the 173rd Airborne Brigade train together during Noble Partner 17.

    SPECIALIST ANGEL VASQUEZ, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS FROM THE 173RD AIRBORNE BRIGADE AND BRITAIN'S SECOND PARATROOPER REGIMENT WORKED TOGETHER TO ENHANCE THEIR SKILLS DURING EXERCISE NOBLE PARTNER 17. SERGEANT ALEJANDRO CARREON DESCRIBES HOW WORKING WITH THE NATO ALLIES ENHANCED HIS WORK EXPERIENCE AND KNOWLEDGE DURING THE TRAINING.

    "IT'S ACTUALLY REALLY GREAT WE EXCHANGE DIFFERENT IDEAS BETWEEN DIFFERENT WEAPONS THAT WE USE SO IT'S A GREAT EXPERIENCE."

    PRIVATE KIERAN AINSWORTH SAYS HE'S NOTICED MANY SIMILARITIES BETWEEN THE TWO AIRBORNE UNITS DURING HIS FIRST TIME WORKING WITH U-S FORCES.

    "BRILLIANT ITS A GREAT EXPERIENCE OBVIOUSLY THE FIRST TIME I'VE COME ON AN OVERSEES EXERCISE AND WORKED WITH THE AMERICANS THE CAMARADERIE AND THE FRIENDSHIP FROM SOMEONE YOU'VE NEVER EVEN MET BEFORE JUST TALKING AND THE FACT THAT YOU ARE AN AIRBORNE UNIT BUT YOU'RE FROM TWO VERY DIFFERENT PLACES IT'S A REALLY GOOD INSIGHT."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.04.2017
    Date Posted: 08.04.2017 12:28
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48930
    Filename: 1708/DOD_104678709.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SPC Angel Vasquez
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SPC Angel Vasquez, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    173rd Airborne Brigade
    Noble Partner 17
    Alejandro Carreon
    Kieran Ainsworth

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