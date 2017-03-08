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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.03.2017

    Audio by Spc. Angel Vasquez 

    Defense Media Activity - Army

    National Guard Soldiers receive a special visit during Exercise Noble Partner 17.

    SPECIALIST ANGEL VASQUEZ, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE COMMANDER OF THE GEORGIA NATIONAL GUARD'S 78TH TROOP COMMAND, BRIGADIER GENERAL THOMAS BLACKSTOCK VISITS HIS SOLDIERS DURING EXERCISE NOBLE PARTNER 17 IN THE REPUBLIC OF GEORGIA. HE SAYS THE EVENT OFFERS INVALUABLE TRAINING POSSIBILITIES.

    "THE IMPORTANCE OF THIS OPPORTUNITY TO TRAIN IS NOT ONLY TO WORK WITH MULTINATIONAL, AND MULTI-COMPONENT ENGINEERS IN OTHER BRANCHES BUT ALSO THE FACT THAT WE HAVE THE OPPORTUNITY TO TRAIN ON THE MOBILIZATION OF OUR COMPANY."

    HE CONTINUES, SAYING PARTICIPATING IN THIS EXERCISE WITH MULTINATIONAL FORCES GIVES HIS TROOPS EXPERIENCES THAT THEY COULDN'T GET WHILE IN GARRISON.

    "ITS A TRAINING OPPORTUNITY THAT CANT BE REPLICATED WITH THIS LEVEL OF DETAIL AND COMPLEXITY AT HOME STATION."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.03.2017
    Date Posted: 08.03.2017 15:06
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48911
    Filename: 1708/DOD_104675300.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SPC Angel Vasquez
    Location: US
    Web Views: 13
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SPC Angel Vasquez, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Georgia National Guard
    Noble Partner 17
    Thomas Blackstock

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