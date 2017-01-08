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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.01.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Soldiers with the Second Cavalry Regiment are working closely with our partners in Macedonia for Exercise Dragoon Guardian 17.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS WITH THE SECOND CAVALRY REGIMENT ARE IN MACEDONIA FOR EXERCISE DRAGOON GUARDIAN 17 PART OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE. STAFF SERGEANT JASON MOORE SAYS DESPITE DIFFERENCES BOTH ARMIES ARE WORKING TOGETHER SUCCESSFULLY

    "THE ENGINEER EQUIPMENT THAT WE BRING TODAY WORKS HAND AND HAND WITH THE ENGINEER EQUIPMENT THEY HAVE. MAYBE IT'S DIFFERENT MODELS, BUT IT SHOWS THAT WE CAN WORK SIDE BY SIDE ON THE BATTLE FIELD AND ACCOMPLISHES THE MISSION. "

    US AMBASSADOR TO THE REPUBLIC OF MACEDONIA JESS BAILY SAYS THE EXERCISE SHOWS THE U.S.'S COMMITMENT TO OUR PARTNERED NATION.

    "WHAT TODAY IS ALL ABOUT IS IT'S OUR MILITARY PARTNERSHIP WITH MACEDONIA, IN ACTION. THIS ISN'T SOMETHING WE JUST TALK ABOUT, THIS IS SOMETHING WE DO."

    HE CONTINUES TO SAY THE INTEROPERABILITY BETWEEN BOTH ARMIES IS STRONG.

    "WHAT I'VE SEEN IS OUR SOLDIERS COMMUNICATING, WORKING TOGETHER, AND THAT IS WHAT OUR PARTNERSHIP IS ALL ABOUT."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.01.2017
    Date Posted: 08.01.2017 15:59
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48879
    Filename: 1708/DOD_104667885.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Dragoon Guardian 17

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