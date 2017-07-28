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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    07.28.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US Army Reserve Engineers work with the YMCA of the Rockies through the Innovative Readiness Training Program.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE Y-M-C-A OF THE ROCKIES IN GRANBY, COLORADO IS UTILIZING THE INNOVATIVE READINESS TRAINING PROGRAM TO GAIN THE ASSISTANCE OF ARMY RESERVE ENGINEERS FOR THEIR CONSTRUCTION PROJECTS. DIRECTOR, NAT SULLIVAN SAYS THE PROGRAM IS INVALUABLE TO THE NON-PROFIT.

    "IT ENABLES US TO EXECUTE PROJECTS THAT WE OTHERWISE COULD NOT AFFORD. WE WOULD NEVER BE ABLE TO CONTRACT THAT JOB OUT. SO THAT'S A REALLY GOOD FIT FOR US AND FOR THE IOT PROGRAM."

    PRIVATE FIRST CLASS DYLAN BURGESS SAYS THE PROGRAM ALLOWS HIM TO MEET GREAT PEOPLE WHILE GETTING GREAT TRAINING.

    "WE'VE BEEN HAVING A REALLY GOOD TIME OUT HERE. LOVE THE PLACE; THE STAFF HAS BEEN SUPER FRIENDLY. I REALLY LIKE TALKING TO ALL THE CIVILIANS WALKING AROUND. THEY'VE ALWAYS BEEN REALLY EXCITED TO SEE US. THIS HAS BEEN REALLY COOL FOR US, BECAUSE WE ACTUALLY GET TO DO SOME TRAINING THAT WE'VE BEEN TRAINED IN OUR MOS TO DO, SO IT'S REALLY GOOD PRACTICE."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.28.2017
    Date Posted: 07.28.2017 12:58
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48816
    Filename: 1707/DOD_104656884.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Colorado
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