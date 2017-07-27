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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.27.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Airborne Soldiers are training with the Slovenian Army in preparation for Operation Atlantic Resolve.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    AIRBORNE SOLDIERS WITH THE 2ND BATTALION, 5-0-3RD INFANTRY REGIMENT ARE TRAINING AT THE POCEK RANGE IN SLOVENIA. COMMANDER, LIEUTENANT COLONEL JIM KEIRSEY SAYS THE SITE ALLOWS HIS TROOPS TO TRAIN ON A WIDE VARIETY OF OBJECTIVES.

    "AND WE'RE DOING THIS ALL IN CONJUNCTION WITH OUR SLOVENIAN PARTNERS. THEY'VE GOT GREAT FACILITIES HERE, AND A GREAT TRAINING AREA FOR US TO MEET OUR TRAINING OBJECTIVES. THIS IS ONE OF THE PREMIERE TRAINING SIGHTS SOUTH OF THE ALPS."

    HE CONTINUES SAYING THAT POCEK IS ALSO UNIQUE, PROVIDING AN UNEVEN LANDSCAPE THAT CHALLENGES HIS TROOPS IN WAYS THAT WILL IMPROVE THEIR ABILITIES AND SKILLS, MAKING THEM BETTER SOLDIERS AND VALUABLE ASSETS TO U-S ARMY EUROPE.

    "AND I'M IMPRESSED BY THE TERRAIN YOU SEE BEHIND ME. FOR IT TO REALLY TEACH THE PLATOON LEADERS AND THE PLATOONS HOW TO SEIZE KEY TERRAIN AND ITS SOMETHING YOU DON'T SEE EVERYWHERE. SO POCEK OFFERS CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR TRAINING."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.27.2017
    Date Posted: 07.27.2017 13:04
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48803
    Filename: 1707/DOD_104651849.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    173rd Airborne Brigade
    Slovenia
    2-503rd
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