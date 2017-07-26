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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.26.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    The Commander of US Army Europe explains the importance of the Army's airborne capabilities in Europe.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE COMMANDER OF U-S ARMY EUROPE, LIEUTENANT GENERAL BEN HODGES OBSERVES EXERCISE SWIFT RESPONSE. SAYING CONSTANT TRAINING WITH THE AIR FORCE IS VITAL FOR THE SUCCESS OF ARMY PARATROOPERS.

    "WITHOUT AIR FORCE, THERE IS NO AIRBORNE, SO YOU HAVE TO PRACTICE, AND HAVING THIS JOINT FORCE ENTRY CAPABILITY IS A VITAL PART OF THE CAPABILITIES THAT THE UNITED STATES HAS BECAUSE IT'S A STRATEGIC TOOL FOR THE PRESIDENT."

    HE CONTINUES WITH AN EXAMPLE OF HOW AIRBORNE ASSETS HAVE PROVEN ESSENTIAL FOR THE SUCCESS OF NATO.

    "WHEN RUSSIA INVADED UKRAINE, WITH IN 48 HOURS, THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES SENT PARATROOPERS FROM THE 173RD AIRBORNE BRIGADE UP INTO ESTONIA, LATVIA, AND LITHUANIA. HE DIDN'T SEND AN AIRCRAFT CARRIER, HE DIDN'T SEND F35s, HE SEND AN AIRBORNE BATTALION FROM THE 173RD. SO THAT SORT OF AN ASSET IS A STRATEGIC ASSET FOR THE UNITED STATES."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.26.2017
    Date Posted: 07.26.2017 15:24
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48785
    Filename: 1707/DOD_104648492.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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