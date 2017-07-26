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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.26.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Soldiers move equipment across the Black Sea for Exercise Noble Partner.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS ARE LOADING EQUIPMENT ONTO SHIPS BOUND FOR GEORGIA FOR EXERCISE NOBLE PARTNER. SECOND LIEUTENANT PAIGE WRIGHT SAYS IT'S A LOGISTICAL CHALLENGE UNKNOWN TO MANY SOLDIERS.

    "IT'S ONE OF THE MOST IMPORTANT PIECES THAT YOU DON'T REALLY SEE. THE BEHIND THE SCENES STUFF LIKE THIS THE UNIT MOVEMENT OFFICERS FROM THE SPECIFIC UNITS, THEY'RE DOING WHAT'S NECESSARY TO GET THE EQUIPMENT TO WHERE IT NEEDS TO GO. "

    LIEUTENANT COLONEL RONALD SYKORA SAYS INTEROPERABILITY IS THE KEY TO SUCCESS.

    "WE HAVE THE ABILITY TO WORK WITH OUR PARTNER NATIONS, OUR ALLIES AND SHOW THE COMPATIBILITY AND SHOW THAT WE CAN CROSS THOSE BORDERS, WE CAN CROSS THE LANGUAGE BARRIERS AND WE CAN WORK AND EXECUTE THE MISSIONS COHESIVELY AND TOGETHER."

    TRANSPORTATION PLANNER, BOB SETARO SAYS NOBLE PARTNER KEEPS THE REGION SAFE.

    "BIG PICTURE, I THINK ITS PRETTY NEAT TO SEE THIRTY STRYKERS RIDING DOWN THE STREETS OF BULGARIA, CROSSING THE BLACK SEA TO PROMOTE STABILITY IN THE BLACK SEA REGION"

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.26.2017
    Date Posted: 07.26.2017 15:24
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48784
    Filename: 1707/DOD_104648491.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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