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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.18.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Paratroopers drop into Australia for Exercise Talisman Saber 17 and PEO Soldier offers a survey for better boots.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    PARATROOPERS FROM THE 25TH INFANTRY DIVISION FLEW FROM ALASKA AND DROPPED INTO AUSTRALIA FOR EXERCISE TALISMAN SABER 17. LIEUTENANT COLONEL GARY MAYLIN SAYS THE MISSION SHOWS THE U-S MILITARY'S ABILITY TO SUPPORT ITS ALLIES.

    "IT'S IMPORTANT FOR 4-25 AS WELL AS OUR JOINT AND MULTINATIONAL PARTNERS TO DEMONSTRATE THAT WE HAVE THE ABILITY TO RAPIDLY PUT BOOTS ON THE GROUND, IN A FOREIGN COUNTRY, SO THAT WE SHOW THE RESOLVE, THE COMMITMENT WE HAVE TO OUR ALLIES IN THE ASIA-PACIFIC REGION, AND IT DEMONSTRATES TO OUR ENEMY THAT WE HAVE THAT CAPABILITY."

    THE U-S DEPARTMENT OF DEFENSE NEEDS YOUR FEEDBACK REGARDING THE BOOTS ON YOUR FEET. AN ONLINE SURVEY IS AVAILABLE FOR SERVICEMEMBERS OF EVERY BRANCH TO GIVE THEIR INPUT TO INFLUENCE THE FUTURE OF FOOTWEAR FOR TOMORROWS MILITARY. HAVE YOUR VOICE HEARD BY SEARCHING STANDARD ISSUE BOOT SURVEY ON YOUR SEARCH ENGINE AND FOLLOWING THE LINK TO THE NATICK DOT ARMY DOT MIL WEBSITE. YOU'LL NEED YOUR CAC TO LOG IN.

    THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.18.2017
    Date Posted: 07.18.2017 15:05
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48670
    Filename: 1707/DOD_104606047.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    25th Infantry Division
    Paratroopers
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    Australia
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