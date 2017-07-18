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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.18.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Oklahoma National Guard Soldiers saved Ukrainian civilians from an apartment fire in the western city of Lviv.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS FROM THE OKLAHOMA NATIONAL GUARD RESCUED CIVILIANS FROM AN APARTMENT FIRE IN LVIV UKRAINE.

    "WE TURN AROUND AND THERE WAS JUST BILLOWING SMOKE. IT WAS PROBABLY ABOUT TWO BLOCKS DOWN THE ROAD."

    SERGEANT NELSON DEESE IS A VOLUNTEER FIRE FIGHTER IN HIS CIVILIAN LIFE.

    "SO MY FIRST INSTINCT WAS TO RUN TOWARDS THE FIRE."

    HE AND HIS FELLOW SOLDIERS ENTERED THE BURNING BUILDING.

    "WE GOT ABOUT TO THE THIRD STORY, AND THEN YOU COULD SEE THE FIRE. IT WAS JUST, BLAZIN'."

    SPECIALIST KELLAR JACKSON SAYS THE SCENE WAS UNLIKE ANYTHING HE'D EVER SEEN.

    "IT WAS STUFFY, SMOKE, YOU COULD BARELY BREATHE. IT WAS KIND OF INTENSE."

    THE SOLDIERS ALERTED RESIDENTS THAT WERE UNAWARE OF THE FIRE, RISKING THEIR SAFETY TO HELP OTHERS.

    "THIS IS INSTILLED IN US AS A SOLDIER, IT'S DEFINITELY INSTILLED IN YOU TO ALWAYS BE READY, AND ALWAYS BE THERE FOR ANYONE, ON THE BATTLE FIELD OR NOT."

    SERGEANT DEESE MADE SURE THE SOLDIERS LEFT THE BUILDING WHEN FIREFIGHTERS ARRIVED.

    READ MORE AT ARMY DOT MIL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.18.2017
    Date Posted: 07.18.2017 15:05
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48667
    Filename: 1707/DOD_104606044.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 7
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Ukraine
    Oklahoma National Guard
    Lviv
    45th Infantry Brigade Combat Team
    Nelson Deese
    Kellar Jackson
    1st Battalion 279th Infantry Regiment

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