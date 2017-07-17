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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.17.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Soldiers train in Romania for Exercise Saber Guardian 17, the Vermont National Guard opens a new, energy efficient facility, and US Soldiers lead the parade for Bastille Day on France.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    U-S SOLDIERS TRAIN IN BULGARIA AS PART OF EXERCISE SABER GUARDIAN 17. CAPTAIN BILL WHELAN SAYS WORKING WITH UNITS FROM BULGARIA AND SERBIA HAS IMPROVED INTEROPERABILITY.

    "I THINK IT'S GONE REALLY WELL BECAUSE WE'VE BEEN ABLE TO TEACH THEM SOME THINGS BUT THEN THEY'VE ALSO BEEN ABLE TO TEACH US SOME OF THEIR TACTICS SO NOW I FEEL LIKE WE CAN OPERATE JOINTLY AND BE SAFE AND LETHAL."

    THE VERMONT NATIONAL GUARD OPENS A NEW MAINTENANCE FACILITY THAT CONSTRUCTION AND FACILITIES MANAGER COLONEL ROBERT GINGRES NOTES IS BETTER FOR THE ENVIRONMENT.

    "THE TWO OLD FACILITIES, WHICH ARE SIGNIFICANTLY SMALLER, WERE VERY ENERGY INEFFICIENT, AND THIS FACILITY USES LESS ENERGY THAN THOSE TWO."

    SUPREME ALLIED COMMANDER, GENERAL CURTIS SCAPARROTTI ATTENDED BASTILLE DAY CELEBRATIONS, SAYING OUR ALLIANCE WITH FRANCE REMAINS IMPORTANT.

    "THE STRONG PARTNERSHIP THAT WAS FORGED IN WAR MANY YEARS AGO, BUT ENDURES TODAY, AND WE'VE GOT TO CONTINUE TO STRENGTHEN IT."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.17.2017
    Date Posted: 07.17.2017 15:08
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48649
    Filename: 1707/DOD_104599951.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Vermont National Guard
    Curtis Scaparrotti
    Bastille Day
    Saber Guardian 17
    Bill Whelan
    Robert Gingres

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