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    Soldiers Raio News

    Soldiers Raio News

    UNITED STATES

    07.13.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Soldiers with the 2nd Cavalry Regiment are crossing a river on the Hungarian/Romanian border.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS WITH THE SECOND CAVALRY REGIMENT ARE CROSSING A RIVER ON THE HUNGARIAN-ROMANIAN BORDER AS PART OF EXERCISE SABER GUARDIAN 17. COMMANDER, COLONEL PATRICK ELLIS SAYS HIS UNIT JUMPED ON THIS OPPORTUNITY FOR TRAINING THAT THEY COULDN'T GET NEAR THEIR HOME STATION.

    "THIS IS NOT SOMETHING WE CAN DO IN VISECK, I DON'T KNOW THAT THERE'S A RIVER IN VILSECK THAT CAN HANDLE THE THROUGHPUT THAT WE'RE ABOUT TO PUT ON IT, AND THE ROMANIANS HAVE BEEN GREAT HOSTS."

    COLONEL ELLIS ALSO SAYS THAT, WHILE THE TRAINING WAS GOOD, IT ALSO DEMONSTRATES NATO'S CAPABILITIES AND DETERS AGGRESSION.

    "EXERCISES LIKE THIS ALSO HAVE A DETERRING EFFECT AGAINST OUR ADVERSARIES. THEY CAN SEE THAT THE ALLIANCE IS STRONG AND THAT THE ALLIANCE IS WORKING TO MAINTAIN IT'S MILITARY CAPABILITIES. AND THAT, WHEN NECESSARY, WE WOULD DEFEND THE ALLIANCE. BUT THE ASSURANCE AND THE DETERRENCE, HOPEFULLY, WILL CREATE AN ENVIRONMENT WHERE WE WON'T HAVE TO DEFEND."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.13.2017
    Date Posted: 07.13.2017 13:52
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48607
    Filename: 1707/DOD_104589955.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Raio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Romania
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