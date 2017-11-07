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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    07.11.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN110717B- Exercise Talisman Saber 2017 starts in Australia and Honor Guards play the part.

    THE US ARMY CORP OF ENGINEERS IS IN QUEENSLAND AUSTRALIA WORKING WITH OUR NEW ZEALAND AND AUSTRALIAN COUNTERPARTS DURING EXERCISE TALISMAN SABER 2017. AUSTRALIAN ARMY PRIVATE EBONY HOFFMAN TALKS ABOUT WORKING WITH THE OTHER ARMIES..

    "IT WAS GOOD TA WORKING WITH EVERYONE TOGETHER TO MAKE SURE EVERYTHING RUNS SMOOTHLY IT WAS GOOD TO SHOW THEM WHAT ITS LIKE AND IT WAS GOOD TO GET IN THEIR VEHICLES AND SEE HOW THEY RUN...WITH EVERYONE TO ."

    63RD REGIONAL SUPPORT COMMANDS HONOR GUARD TEAM GAVE THE RESIDENTS OF OAK GLEN CALIFORNIA A BIT OF NOSTALGIA AS THEY PERFORMED A HISTORICAL DRILL AND CEREMONY IN 18TH CENTURY UNIFORMS. CAPTAIN ANDY MUFF TALKS ABOUT THE IMPACT ON THE COMMUNITY.

    "WE WANT TO KNOW WHERE WE COME FROM THE UNITED STATES ARMY IS AN ORGANIZATION THAT PREDATES THE FORMATION OF OUR NATION ITSELF AND ITS IMPORTANT TO REMEMBER THAT.."

    FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.11.2017
    Date Posted: 07.11.2017 13:48
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48575
    Filename: 1707/DOD_104581334.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Cpt Andy Muff
    AA Pvt Ebony Hoffman

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