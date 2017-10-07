(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.10.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US Soldiers are in Australia for Exercise Talisman Saber.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    U-S SOLDIERS ARE BACK IN AUSTRALIA FOR TALISMAN SABER, AN EXERCISE DESIGNED TO TRAIN BOTH ARMIES IN COMBINED TASK FORCE OPERATIONS. COLONEL SAMUEL MEMBRERE SAYS THIS TRAINING IS VITAL FOR THE SECURITY OF THE REGION.

    "THIS IS A GREAT OPPORTUNITY FOR US TO ENHANCE OUR PARTNERSHIP AND FRIENDSHIP WITH THE AUSTRALIANS AND ON OUR INTEROPERABILITY, MAKE SURE WE CAN WORK TOGETHER FOR THE SECURITY OF OUR ASIA-PACIFIC REGION."

    AUSTRALIAN MAJOR GENERAL PAUL McLACHLAN SAYS SOME TEN THOUSAND COMBAT TROOPS WILL TRAIN TOGETHER TO IMPROVE THEIR COMBAT EFFECTIVENESS.

    "THIS IS A FANTASTIC OPPORTUNITY FOR US TO PRACTICE OUR HIGH-END WARFIGHTING SKILLS WITH OUR CLOSEST PARTNERS."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.10.2017
    Date Posted: 07.10.2017 12:25
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48559
    Filename: 1707/DOD_104575141.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 9
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Australia
    Talisman Saber
    Paul McLachlan
    Samuel Membrere

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Download Closed Caption
  •   Download Transcript
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT