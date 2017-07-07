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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.07.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US Soldiers are training in Romania with NATO Allies for Exercise Cetica Saber and Soldiers in Kuwait offer a vital medical service.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    U-S SOLDIERS FROM THE 1ST CAVALRY AND 4TH INFANTRY DIVISIONS JOIN NATO ALLIES IN ROMANIA FOR EXERCISE CETICA SABER. ROMANIAN BRIGADIER GENERAL GHEORGHE VISAN SAYS THE EVENT SHOWS THAT NATO IS READY FOR ANYTHING.

    "OUR FOCUS IS TO DEMONSTRATE OUR SUPERIOR JOINT AND COMBINED CAPABILITIES AND HIGHLIGHT OUR COLLECTIVE WILL TO DEFEND AGAINST REGIONAL AGGRESSION."

    SOLDIERS WITH THE 2-15TH BRIGADE SUPPORT BATTALION ARE IN KUWAIT OFFERING A VITAL SERVICE TO INJURED SOLDIERS. SPECIALIST MIGUEL VELA SAYS BEING A PHYSICAL THERAPIST GIVES HIM SKILLS HE CAN USE FOR THE REST OF HIS LIFE.

    "THE THING I APPRECIATE WORKING IN PHYSICAL THERAPY THIS IS SOMETHING THAT YOU CAN USE FOR THE REST OF YOUR LIFE. IT'S SOMETHING THAT YOU'RE ALWAYS GOING TO MAINTAIN AS A LEARNING EXPERIENCE."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.07.2017
    Date Posted: 07.07.2017 11:30
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48536
    Filename: 1707/DOD_104568053.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    NATO
    Romania
    4th Infantry Division
    Physical Therapy
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    1st Cavlary Division
    Cetica Saber
    Gheorghe Visan
    Miguel Vela

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