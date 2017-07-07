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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    07.07.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    The commanding general for US Army Installation Management Command visits US Army Garrison Japan.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    U-S ARMY INSTALLATION MANAGEMENT COMMAND, OR IMCOM, SUPPORTS GARRISON OPERATIONS AROUND THE WORLD AND COMMANDER, LIEUTENANT GENERAL KENNETH DAHL VISITED U-S ARMY GARRISON JAPAN TO GAUGE THE OPERATIONAL ENVIRONMENT.

    "I LIKE TO COME OUT INTO THE FIELD AND VISIT WHAT'S HAPPENING AT THE TACTICAL EDGE AT THE GARRISON LEVEL, AT THE INSTALLATIONS. 'CAUSE THAT'S REALLY WHERE IMCOMs GREATEST IMPACT IS. WHEN WE'RE SUPPORTING THOSE MISSION UNITS IN THE FIELD."

    HE SAYS THAT IMCOM PLAYS A VITAL ROLE IN ENSURING THAT THE ARMY IS READY FOR CURRENT AND FUTURE OPERATIONS.

    "THE ARMY DOES TWO THINGS, WE FIGHT AND WIN THE NATION'S WARS AND WE PREPARE TO FIGHT AND WIN THE NATION'S WARS. SO, AS WE GET NEW REQUIREMENTS, AS WE BECOME MORE FOCUSED ON OUR WARTIME REQUIREMENTS, WE HAVE TO REBALANCE SOME OF OUR MONEY TO THOSE AREAS FIRST."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.07.2017
    Date Posted: 07.07.2017 11:31
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48533
    Filename: 1707/DOD_104568050.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Camp Zama
    IMCOM
    Kenneth Dahl
    US Army Garrison Japan
    US Army Installation Management Command

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