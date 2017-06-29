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    2017 Camp Atterbury Community Day :60 Spot

    2017 Camp Atterbury Community Day :60 Spot

    EDINBURGH, IN, UNITED STATES

    06.29.2017

    Audio by Master Sgt. Brad Staggs 

    Camp Atterbury Public Affairs

    SFX:
    Airplane Cabin/Pilot Intercom Ding

    ANNOUNCER:
    THIS IS YOUR CAPTAIN SPEAKING. IF YOU LOOK OUT THE RIGHT SIDE OF THE AIRCRAFT, YOU’LL SEE PREPARATIONS BEING MADE FOR THE 2017 CAMP ATTERBURY COMMUNITY DAY IN EDINBURGH, INDIANA, ON SATURDAY, SEPTEMBER SIXTEENTH. OUR FLIGHT ATTENDANT TELLS ME THAT YOU CAN SEE LIVE FIRE DEMONSTRATIONS, MILITARY AIRCRAFT AND VEHICLES, ENJOY LIVE MUSIC, TAKE A TOUR OF CAMP ATTERBURY, AND EVEN MEET A CAMEL NAMED SAHARA AT THE PETTING ZOO! ALL OF THIS WILL BE HAPPENING FROM TEN A-M UNTIL FOUR P-M ON SATURDAY, SEPTEMBER SIXTEENTH AT CAMP ATTERBURY. SHE’S SAYS YOU CAN GET ALL OF THE INFORMATION AT W-W-W DOT ATTERBURYMUSCATATUCK DOT I-N DOT N-G DOT MIL OR AT THE CAMP ATTERBURY FACEBOOK PAGE. IF YOU WANT ME TO TURN AROUND AND LAND SO WE DON’T MISS THE CAMP ATTERBURY COMMUNITY DAY, JUST PUSH YOUR CALL BUTTONS.

    SFX:
    Multiple Passenger Dings

    ANNOUNCER:
    OKAY, BRING YOUR SEATS TO A FULL UPRIGHT POSITION AND FLIGHT ATTENDANTS, PREPARE THE CABIN FOR LANDING AT HIMSEL AIRFIELD!

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.29.2017
    Date Posted: 06.29.2017 14:46
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48456
    Filename: 1706/DOD_104541936.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist MSG Brad Staggs
    Year 2017
    Genre Spot
    Location: EDINBURGH, IN, US 
    Web Views: 5
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 2017 Camp Atterbury Community Day :60 Spot, by MSG Brad Staggs, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Indiana National Guard
    Camp Atterbury
    Camp Atterbury Community Day 2017

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