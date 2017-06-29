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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.29.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US Military Medical Professionals train in a German Hospital and the Mississippi National Guard unloads equipment at the National Training Center.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    MILITARY MEDICAL PROVIDERS ARE EXPANDING THEIR SKILLS DURING THE ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT EXERCISE AT THE KLINIKUM SAINT MARIEN AMBERG IN GRAFENWOEHR GERMANY. MAJOR TANEKKIA TAYLOR-CLARK SAYS THE HOSPITAL DIRECTOR SHOWED HIS CONFIDENCE IN SOLDIERS BY ALLOWING THEM TO TRAIN IN HIS HOSPITAL.

    "I THINK THAT, BEING WILLING TO OPEN UP HIS HOSPITAL TO WORK WITH US ON AN EXERCISE OF THIS SCALE, SAYS A LOT ABOUT HIS TRUST IN US AS MEDICAL PROVIDERS HERE IN THE GRAFENWOEHR HEALTH CLINICS."

    MISSISSIPPI NATIONAL GUARD SOLDIERS UNLOAD EQUIPMENT AT THE NATIONAL TRAINING CENTER; A TASK THAT CAPTAIN MICHAH LONGMIRE SAYS KEEPS HIS SOLDIERS BUSY AROUND THE CLOCK.

    "WELL WE'RE AT THE MERCY OF THE SCHEDULE OF THE TRAINS SO WE HAVE TO BE READY TO DRESS RIGHT OFF OF THEIR SCHEDULE AND CONDUCT OUR MISSION HERE AT THE RAIL YARD."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.29.2017
    Date Posted: 06.29.2017 11:38
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48454
    Filename: 1706/DOD_104540986.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Tanekki Taylor-Clark
    Michah Longmire

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