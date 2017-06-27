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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.27.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US Soldiers work with NATO Allies during Saber Strike 17 and Junior Leaders help Cadets.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    OPERATIONS DURING SABER STRIKE 17 CAN FILL THE AIR WITH CRAFT FROM MANY NATIONS. U-S SOLDIERS, LIKE STAFF SERGEANT JAMES VARNER WORK WITH NATO ALLIES IN THE COMPLICATED JOB OF AIR TRAFFIC CONTROLLER.

    "YOU HAVE TO BE ABLE TO COMMUNICATE BY LISTENING TO ONE THING AND ANSWERING ANOTHER SIMULTANEOUSLY IN ORDER FOR ALL OF THE CONTROLLERS TO CONTROL ALL OF THE AIRSPACE IN THE AREA."

    JUNIOR SOLDIERS DEVELOP LEADERSHIP SKILLS TEACHING LAND NAVIGATION TO CADETS AT FORT LEE, VIRGINIA. SPECIALIST SHIDERA WILLIAMS SAYS RANK DOESN'T HAVE TO BE A PREREQUISITE TO LEAD.

    "I REALLY TRULY BELIEVE THAT YOU CAN LEAD FROM ANY LEVEL SO I DON'T NORMALLY SAY THAT YOU'VE GOTTA HAVE THE RANK TO BE A LEADER. SO I COME OUT HERE AND I DO EXACTLY WHAT EVERYBODY ELSE DOES, I PULL MY WEIGHT."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.27.2017
    Date Posted: 06.27.2017 14:09
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48427
    Filename: 1706/DOD_104532316.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    James Varner
    Shidera Williams

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