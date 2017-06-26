(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.26.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Snipers compete at Fort Bliss for Iron Sniper and the Minnesota National Guard is in Lithuania in support of Saber Strike 17.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    FIRST ARMORED DIVISION SOLDIERS COMPETE FOR IRON SNIPER AT FORT BLISS. MAJOR DAVID CULVER SAYS THE EVENT IS DESIGNED TO MAKE SOLDIERS FINISH BETTER THAN THEY WERE AT THE BEGINNING.

    "ANYTIME YOU CAN COME OUT AND CONDUCT TOUGH, REALISTIC TRAINING, YOU'RE GOING TO IMPROVE YOUR ABILITY AS A SOLDIER. SO THIS IS PRIME SNIPER TRAINING SO IT'S GOING TO PUSH THEM TO THE LIMITS IN ALL FASCIST OF THEIR SKILL SETS AND AT THE END OF THE DAY, LEAD TO THEM BEING BETTER SNIPERS."

    MINNESOTA NATIONAL GUARD SOLDIERS ARE IN LITHUANIA FOR EXERCISE IRON WOLF, PART OF SABER STRIKE 17. STAFF SERGEANT JONATHAN MEYER SAYS BOTH ARMIES HAVE SIMILAR OPERATIONS BUT CAN STILL LEARN FROM EACH OTHER.

    "WE HAVE SIMILAR STRATEGIES BUT YET THERE'S OTHER TECHNIQUES THAT ARE DIFFERENT THAT IF WE CAN COMBINE OUR IDEAS AND THEIRS MAYBE WE CAN ENHANCE OUR TECHNIQUES AND FINE TUNE THEM."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.26.2017
    Date Posted: 06.26.2017 13:33
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48409
    Filename: 1706/DOD_104527567.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 16
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Jonathan Meyer
    1st Armored Division
    Minnesota National Guard
    David Culver
    Iron Sniper
    Saber Strike 17
    Iron Wolf 17

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT