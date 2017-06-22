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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.22.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Soldiers train at Fort Campbell on squad RECON tactics and US Soldiers train in Romania with NATO Allies.
    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS TRAIN AT FORT CAMPBELL KENTUCKY IN SQUAD LEVEL SCOUT TACTICS WHERE CAPTAIN PETER JACOB SAYS HAVING SOLDIERS ON THE GROUND GIVES THE ARMY "EYES ON TARGET", REGARDLESS OF THE WEATHER.

    "THE SQUADRON WAS DESIGNED TO PROVIDE THE BRIGADE A LONG-RANGE SURVEILLANCE CAPABILITY AND PROVIDE DISMOUNTED RECONNAISSANCE, WHEN WEATHER GOES RED OR BLACK, THERE'S NOTHING BETTER THAN HAVING PERSONNEL ON THE GROUND TO SEE THE ENEMY."

    U-S SOLDIERS TRAIN WITH NATO ALLIES IN ROMANIA ON FIREFIGHTING TECHNIQUES. CHIEF WARRANT OFFICER TWO KEITH DALAUNE SAYS THE EXERCISE WAS A SUCCESS.

    "EVERYONE SEEMED VERY IMPRESSED WITH THE RESPONSE TIMES AND THE COORDINATIONS OF THE DIFFERENT PERSONNEL. I COULD DEFINITELY FORESEE THIS BEING SOMETHING THAT'S PRACTICED QUITE OFTEN MAYBE QUARTERLY OR SEMIANNUALLY."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.22.2017
    Date Posted: 06.22.2017 11:43
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48357
    Filename: 1706/DOD_104517933.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Romania
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