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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    06.22.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Tropical Storm Cindy makes landfall in the US but the Army stands ready to assist and Soldiers in Korea hit the mats for a combatives tournament.
    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    TROPICAL STORM CINDY IS THE FIRST STORM TO MAKE LANDFALL IN THE U-S THIS SEASON AND COLONEL BARRY F. GRAHAM, DEFENSE COORDINATING OFFICER FOR FEMA REGION SIX, SAYS THE ARMY STANDS READY TO HELP.

    "WE'RE HERE TO SUPPORT THE LEAD FEDERAL AGENCY, WHICH IS FEMA, WHICH SUPPORTS THE STATES, WHICH SUPPORTS THE COUNTY, WHICH SUPPORTS THE CITY, WHICH SUPPORTS THE INDIVIDUAL CITIZEN SO IT'S A LOT OF COORDINATING, A LOT OF MAKING SURE ALL OF THE Ts ARE CROSSED AND THE Is ARE DOTTED, AND THE KNOTS ARE TIED UP AND READY TO GO IF WE NEED THEM.. "

    SOLDIERS STATIONED AT OSAN AIR BASE KOREA ARE COMPETING IN A COMBATIVES TOURNAMENT AND SERGEANT ELI MARTINEZ SAYS THE COMPETITION CAN BE VERY FIERCE.

    "YOU NEVER KNOW WHO YOU'RE GOING TO GO AGAINST. IT COULD BE ANYBODY WAITING FOR YA. SOMEBODY WHO'S GOT A TON OF EXPERIENCE... I TRY NOT TO THINK ABOUT IT TOO MUCH BUT I DEFINITELY WANT TO BE READY. I'M EXCITED, IT'S A LOT OF FUN."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.22.2017
    Date Posted: 06.22.2017 11:43
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48356
    Filename: 1706/DOD_104517932.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Combatives
    FEMA
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