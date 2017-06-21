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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.21.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US Soldiers train with NATO Allies in Poland and Lithuania on an Air Assault mission for Exercise Saber Strike 17.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    U-S SOLDIERS ARE PARTNERING WITH NATO ALLIES IN POLAND AND LITHUANIA FOR A JOINT AIR ASSAULT MISSION AS PART OF EXERCISE SABER STRIKE 17 . U-S COLONEL CHARLES KEMPER SAYS TRAINING WITH ALLIES IS AN OPPORTUNITY THAT SHOULDN'T BE MISSED.

    "THE FEEDBACK THUS FAR HAS BEEN UNANIMOUSLY POSITIVE. IT'S A GREAT OPPORTUNITY TO TRAIN WITH MULTIPLE MULTINATIONAL PARTNERS. SO IT'S NOT SOMETHING THAT YOU GET TO DO EVERY DAY."

    BRITISH MAJOR SIMON COX AGREES, SAYING THAT THE TRAINING'S REAL-WORLD DESIGN HAS ENERGIZED SOLDIERS FROM EVERY ALLIED ARMY TO TAKE THE MOST FROM THE EXERCISE.

    "THE OPPORTUNITIES WE'VE GOT HERE WITH THE ASSETS AVAILABLE, THE FACT THAT THE TRAINING IS OUT IN REAL WORLD LITHUANIA IS A REALLY UNIQUE OPPORTUNITY. SO, IT'S NOT BEEN A HARD SELL TO GET PEOPLE ENTHUSED ABOUT THIS AND SO FAR IT'S BEEN REALLY GOOD."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.21.2017
    Date Posted: 06.21.2017 15:48
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48345
    Filename: 1706/DOD_104513361.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Charles Kemper
    Simon Cox

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