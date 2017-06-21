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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.21.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Fort Benning hosts high school student and puts them through some rigorous training and National Guard Soldiers give back to the community during Annual Training.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    FORT BENNING HOSTS THE ANNUAL JUNIOR R-O-T-C SUMMER CAMP THAT PUTS HIGH SCHOOL KIDS THROUGH A RIGOROUS ARMY TRAINING REGIMENT DESIGNED TO BUILD CONFIDENCE AND IMPROVE LEADERSHIP SKILLS. RETIRED MAJOR ALEX BRANCH SAYS THE CAMP PREPARES THEM FOR THE CHALLENGES THEY MIGHT FACE AS ADULTS.

    "TO GET THESE YOUNG LEADERS OF TOMORROW, HELP INSTALL IN THEM SOME SENSE OF DIRECTION SO THAT THEY'RE PREPARED TO HAVE A PLAN AND UNDERSTAND THAT LIFE, YOU WON'T NECESSARILY KNOW WHAT'S COMING AT YOU AROUND THE CORNER."

    NATIONAL GUARD SOLDIERS ARE TRAINING IN HAWAII, GIVING EYE EXAMS AND BUILDING GLASSES FOR LOCAL RESIDENTS. SERGEANT FIRST CLASS JUAN MARTINEZ SAYS THE TRAINING IS GOOD AND PROVIDES A VALUABLE SERVICE TO THE PUBLIC.

    "IT'S A GREAT FEELING TO BE ABLE TO GIVE BACK TO THE PEOPLE. PROVIDING VISION IS VERY IMPORTANT BECAUSE, WITHOUT THAT, YOU CAN'T APPRECIATE THE BEAUTY OF HAWAII.

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.21.2017
    Date Posted: 06.21.2017 15:48
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48343
    Filename: 1706/DOD_104513359.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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