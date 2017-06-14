(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.14.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    Soldiers of the Minnesota National Guard participate in Saber Strike 17 and on July 31st the President of the U.S. will award Spc. 5 James C. McCloughan the Medal of Honor.

    SERGEANT AUDREY SANTANA, SOLDIERS RADIO NEWS.

    SOLDIERS FROM THE MINNESOTA NATIONAL GUARD ARE IN LITHUANIA TO SUPPORT THE MULTINATIONAL TRAINING EXERCISE SABER STRIKE 17. CAPTAIN REICHERT EXPLAINS THE IMPORTANCE OF HIS UNITS MISSION TO deliver NECESSARY SUPPLIES TO THE FORCES.

    "THIS AREA RESUPPLY REENSURES OUR SOLDIERS THAT THE NATIONAL GUARD IS READY AND POSTURED TO PROVIDE EMERGENCY LOGISTICAL SUPPORT IN TIMES OF CRISIS."

    THE WHITE HOUSE ANNOUNCED THAT ON JULY 31, PRESIDENT DONALD TRUMP WILL PRESENT THE MEDAL OF HONOR TO SPECIALIST 5 JAMES C. MCCLOUGHAN. HIS VALOROUS ACTIONS OCCURRED DURING 48 HOURS OF INTENSE FIGHTING AGAINST ENEMY FORCES IN SOUTH VIETNAM, IN MAY OF 19-69. THE COMBAT MEDIC, A PRIVATE FIRST CLASS AT THE TIME, RISKED HIS LIFE TO RESCUE WOUNDED SOLDIERS, EVEN AFTER BEING WOUNDED HIMSELF, HE STAY WITH HIS UNIT, AND BRAVED ENEMY FIRE TO RESCUE, TREAT AND DEFEND HIS WOUNDED COMRADES.

    FOR THE FULL STORY AND RELATED LINKS, GO TO ARMY-DOT-MIL. THATS YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.14.2017
    Date Posted: 06.14.2017 11:52
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48235
    Filename: 1706/DOD_104484070.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Soldier
    Medal of Honor
    Minnesota National Guard
    Army
    Lithuania
    Soldiers Radio News
    Saber Strike 17
    Spc. 5 James C. McCloughan

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT