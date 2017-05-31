(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    05.31.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN053117A- Equipment from Fort Bliss, Texas arrives in Germany and Cold Load Training in Latvia

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE 86TH EXPEDITIONARY SIGNAL BATTALION EQUIPMENT FROM FORT BLISS, TEXAS ARRIVED IN GERMANY IN SUPPORT OF EXERCISE SABER GUARDIAN 2017, 2ND SIGNAL BRIGADE, COMMANDER, COLONEL CARL WORTHINGTON, EXPLAINS THE PURPOSE OF THE EXERCISE.

    "IT IMPROVES THEIR READINESS, IT IMPROVES OUR READINESS AS A SIGNAL BRIGADE HERE IN EUROPE AS WE SUPPORT GENERAL HODGES INTENT OF ENABLING THE ALLIANCE, OR ASSURING OUR ALLIES, AND DETERRING RUSSIAN AGGRESSION."

    , U-S SOLDIERS ARE IN LATVIA CONDUCTING COLD LOAD TRAINING WITH LATVIAN FIRST RESPONDERS AS A PART OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE . FLIGHT SURGEON, CAPTAIN CHAD MERFIELD SAYS THIS TRAINING SHOWS NUMEROUS CAPABILITIES.

    "TRAINING LIKE THIS IS REALLY IMPORTANT TO WORK TOGETHER WITH OUT NATO ALLIES AND CREATE A STRONG EUROPE. TO CREATE A PARTNERSHIP WITH LOCAL UNITS ACROSS THE COUNTRY ...”

    GO TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP ON SHARP RESTRICTED REPORTING. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.31.2017
    Date Posted: 05.31.2017 16:36
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48069
    Filename: 1705/DOD_104432214.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 19
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Col. Carl Worthington
    Cpt. Chad Merfield

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT