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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    05.26.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN052617B- Memorial Day is a time for paying our respects and The Oklahoma National Guard prepares for their upcoming deployment

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    ARMY SURGEON GENERAL LT. GENERAL NADJA WEST REMINDS US TO STOP AND PAY OUR RESPECTS TO THE FALLEN ON MEMORIAL DAY


    "THE WORD MEMORIAL MEANS IN MEMORY OF. THE TRUE MEANING OF MEMORIAL DAY IS TO REFLECT ON THE SACRIFICE OF OUR FALLEN AND HONOR THEIR MEMORY. I ASK THAT EACH OF YOU TAKE A MOMENT AND DO SO THIS MEMORIAL DAY WEEKEND. WE MUST NEVER FORGET THE SACRIFICES MANY HAVE MADE TO DEFEND OUR COUNTRY AND PROTECT OUR FREEDOM, "

    THE 2120TH OKLAHOMA NATIONAL GUARD ENGINEER COMPANY IS GEARING UP FOR A MIDDLE EAST DEPLOYMENT .SPC HUNTER KONEMANN TALKS ABOUT HIS EXPECTATIONS FOR HIS FIRST LONG TERM ASSIGNMENT

    "I MEAN WE'VE HEARD SOME HORROR STORIES OF COURSE AND FUN STORIES BUT WHAT YOUR EXPERIENCE IS COULD BE COMPLETELY DIFFERENT THAN SOMEBODY ELSE’S. "

    GO TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SOLDIERS, WORKFORCE WARRIOR. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.26.2017
    Date Posted: 05.26.2017 12:29
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48035
    Filename: 1705/DOD_104414417.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Lt. Gen. Nadja West
    MemorialDay2017
    Spc. Hunter Konemann

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