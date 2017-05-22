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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    05.22.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Soldiers from the 3rd Battalion, 29th Field Artillery Regiment take a break from their training with the Polish Army in support of Operation Atlantic Resolve to attend a local festival.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS FROM 3RD BATTALION, 29TH FIELD ARTILLERY REGIMENT ARE TRAINING IN POLAND IN SUPPORT OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE. COMMANDER, LIEUTENANT COLONEL DOUGLAS CHIMENTI SAYS HIS TROOPS RECEIVED A SPECIAL INVITE FROM A LOCAL MAYOR.

    "TODAY THE AMERICAN FORCES WERE INVITED BY THE MAYOR TO HELP CELEBRATE A FESTIVAL. AND WITH THIS FESTIVAL TODAY IS JUST MUSIC, FOOD, GAMES FOR THE KIDS, AND FOR ALL THE COMMUNITY TO GET TOGETHER AND JUST HAVE A GOOD TIME OUT HERE. "

    STAFF SERGEANT MATTHEW LETEMPT SAYS TAKING TIME TO MINGLE WITH THE LOCAL POPULATION HELPS TO FULL FILL THE GREATER PURPOSE OF THE MISSION.

    "I THINK IT'S AN HONOR, REALLY. THIS IS WHAT WE'RE HERE TO DO. I THINK IT SHOWS THAT WE'RE MORE OPEN. LIKE WE'RE NOT CLOSED OFF. JUST, KIND OF, OPENING THE DOORS. SO, GET THE KIDS IN, THEY CAN SEE IT. THERE'S MORE TO THIS TRAINING WITH THE POLISH. IT'S SHOWING OUR COMMITMENT TO THE COMMUNITY THAT SUPPORTS US, WHILE WE'RE HERE IN ZAGON"

    CHECK OUT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SOLDIERS, WORKFORCE WARRIOR. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.22.2017
    Date Posted: 05.22.2017 13:39
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47966
    Filename: 1705/DOD_104394869.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 9
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    3rd Battalion
    29th Field Artillery Regiment
    Operation Atlantic Resolve
    Douglas Chimenti
    Matthew Letempt

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