SRN051817A- Balikatan is going strong and a Revolutionary War Soldier and his family are given a new resting place.
SERGEANT LAURA MARTIN , SOLDIERS RADIO NEWS
EXERCISE BALIKATAN IS GOING STRONG IN THE PHILIPPINES, U.S.ARMY LEAD TRAINER MAJOR LARRY GRANDORFF EXPLAINS HOW THE EXERCISE IS BRINGING HAWAII AND THE PHILIPPINES TOGETHER
" THIS IS THE FIRST TIME THAT THEY'VE ALL BEEN ABLE TO GATHER TOGETHER AND SHARE THEIR EXPERIENCE AND TECHNIQUES TO STRENGTHEN ONE ANOTHER AND STRENGTHEN THEIR RELATIONSHIPS . "
FLOODING IN NASHVILLE UNEARTHED THE GRAVES OF REVOLUTIONARY WAR SOLDIER PRIVATE SAMUAL HOWARD AND HIS FAMILY, THE ARMY CORPS OF ENGINEERS STEPPED IN TO RE-LOCATE THEM. ENGINEER COMMANDER BRIG GEN MARK TOY GAVE REMARKS AT THE BURIAL SERVICE.
"THE US ARMY IS TAKING CARE OF A SERVICE MEMBER 176 YEARS AFTER HIS PASSING THIS CEREMONY IS A REFLECTION OF THE ARMY'S SOLDIER FOR LIFE PROGRAM WHICH IS COMMITTED TO TAKING CARE OF SOLDIERS DURING THEIR SERVICE AFTER THEIR SERVICE AND AFTER THEIR PASSING "
GO TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SOLDIERS, WORKFORCE WARRIOR. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.
|Date Taken:
|05.18.2017
|Date Posted:
|05.18.2017 15:21
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|47926
|Filename:
|1705/DOD_104383126.mp3
|Length:
|00:01:00
|Location:
|US
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This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.
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