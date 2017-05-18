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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    05.18.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN051817A- Balikatan is going strong and a Revolutionary War Soldier and his family are given a new resting place.

    SERGEANT LAURA MARTIN , SOLDIERS RADIO NEWS

    EXERCISE BALIKATAN IS GOING STRONG IN THE PHILIPPINES, U.S.ARMY LEAD TRAINER MAJOR LARRY GRANDORFF EXPLAINS HOW THE EXERCISE IS BRINGING HAWAII AND THE PHILIPPINES TOGETHER

    " THIS IS THE FIRST TIME THAT THEY'VE ALL BEEN ABLE TO GATHER TOGETHER AND SHARE THEIR EXPERIENCE AND TECHNIQUES TO STRENGTHEN ONE ANOTHER AND STRENGTHEN THEIR RELATIONSHIPS . "

    FLOODING IN NASHVILLE UNEARTHED THE GRAVES OF REVOLUTIONARY WAR SOLDIER PRIVATE SAMUAL HOWARD AND HIS FAMILY, THE ARMY CORPS OF ENGINEERS STEPPED IN TO RE-LOCATE THEM. ENGINEER COMMANDER BRIG GEN MARK TOY GAVE REMARKS AT THE BURIAL SERVICE.

    "THE US ARMY IS TAKING CARE OF A SERVICE MEMBER 176 YEARS AFTER HIS PASSING THIS CEREMONY IS A REFLECTION OF THE ARMY'S SOLDIER FOR LIFE PROGRAM WHICH IS COMMITTED TO TAKING CARE OF SOLDIERS DURING THEIR SERVICE AFTER THEIR SERVICE AND AFTER THEIR PASSING "

    GO TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SOLDIERS, WORKFORCE WARRIOR. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.18.2017
    Date Posted: 05.18.2017 15:21
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47926
    Filename: 1705/DOD_104383126.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Brig. Gen. Mark Toy
    Maj. Larry Grandorff

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