(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    05.17.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN051717A- The Mississippi National Guard travels to the National Training Center and Force Protection Teams keep our information away from the enemy

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE MISSISSIPPI NATIONAL GUARD IS ON THE MOVE, HEADING TO THE NATIONAL TRAINING CENTER AT FORT IRWIN, CA. COMMANDER BRIGADIER GENERAL DAVID SMITH EXPLAINS WHY HIS UNIT TRAVELED ACROSS THE COUNTRY FOR THEIR ANNUAL TRAINING

    “THE NATIONAL TRAINING CENTER IS THE PREMIER TRAINING VENUE FOR THE UNITED STATES ARMY. IT IS THE BEST TRAINING OUR SOLDIERS CAN RECEIVE ANYWHERE SHORT OF ACTUAL COMBAT. "

    WHILE DEPLOYED, EVEN THE SMALLEST PIECE OF INFORMATION IN THE ENEMY'S HANDS CAN BE DETRIMENTAL ...BUT FORCE PROTECTION TEAMS ARE SCOURING TRASH CANS AND PATROLLING FORWARD OPERATING BASES TO KEEP US SECURE

    "WE GO OUT AND WE GO THROUGH THE GARBAGE ON THE BASE TO MAKE SURE NOBODY LEAVES PII, OR ANY KIND OF CLASSIFIED DOCUMENTS. MOST COMMON WOULD BE ADDRESS LABELS ON PACKAGES OR LETTERS. WE DON'T WANT THEM TO FIND ADDRESSES FOR OUR FAMILIES SO THEY CAN TARGET OUR FAMILIES POSSIBLY"

    GO TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SOLDIERS, WORKFORCE WARRIOR. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.17.2017
    Date Posted: 05.17.2017 14:28
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47908
    Filename: 1705/DOD_104376763.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 8
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Brig. Gen. David Smith

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT