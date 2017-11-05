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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    05.11.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN05112017A- Commander encourages Soldiers to compete on Army Sports Teams and Medics share their knowledge with the Japanese Ground Self Defense Force

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE ARMY BOWLING TEAM COMPETED IN THE ARMED FORCES BOWLING CHAMPIONSHIP IN CALIFORNIA. ARMY BOWLER AND DEFENSE LOGISTICS AGENCY COMMANDER COL. LISA KEOUGH EXPLAINS WHY COMMANDERS SHOULD ENCOURAGE SOLDIERS TO PARTICIPATE IN ARMY SPORTS TEAMS

    "FOR A COMMANDER TO BE ABLE TO SAY MY SOLDIER COMPETED IN THE OLYMPICS AS A WORLD CLASS ATHLETE OR MY SOLDIER COMPETED IN ALL ARMY SPORTS, THAT’S ACTUALLY SOME BRAGGING RIGHTS. IF THE SOLDIERS KNOW THE COMMANDERS ARE SUPPORTING THEM IT INCREASES MORALE ALSO”

    ARMY MEDICS STATIONED IN JAPAN TRAINED THE JAPANESE GROUND SELF DEFENSE FORCE IN TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE. MEDIC INSTRUCTOR SGT EDGAR VALENCIA EXPLAINS THE DOUBLE BENEFIT.

    “NOT ONLY TRAINING WITH THE JAPANESE INCREASING THE BILATERAL RELATIONSHIP, BUT ALSO JUST BEING OUT HERE WITH MY SOLDIERS SO I CAN SEE AREAS WE NEED TO FOCUS ON"

    GO TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SOLDIERS, WORKFORCE WARRIOR. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.11.2017
    Date Posted: 05.11.2017 16:53
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47857
    Filename: 1705/DOD_104357326.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 12
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Sgt. Edgar Valencia
    Col. Lisa Keough

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