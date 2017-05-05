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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    05.05.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN050517B- General Raymond Thomas discusses Special Operations and President Trump attends the Battle of the Coral Sea 75th Anniversary Dinner.

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    U.S. SPECIAL OPERATIONS COMMANDER GENERAL RAYMOND THOMAS SPOKE TO THE SENATE ARMED SERVICES COMMITTEE ABOUT THE FUTURE OF ARMY SPECIAL OPERATIONS

    "WE HAVE BEEN AT THE FOREFRONT OF NATIONAL SECURITY OPERATIONS FOR THE PAST THREE DECADES WHICH CONSISTS OF CARRYING OUT ASSIGNED MISSIONS RUNNING THE GAMBIT FROM DEFEATING ISLAMIC EXTREMISM TO COUNTERING RUSSIAN AGGRESSION AS WELL AS VARIOUS SECURITY OPERATIONS TO DEFEND THE HOMELAND "

    PRESIDENT DONALD J. TRUMP HONORED THE PARTNERSHIP BETWEEN THE US AND AUSTRALIA AT THE BATTLE OF THE CORAL SEA’S 75TH ANNIVERSARY DINNER IN NEW YORK

    "THE UNITED STATES AND AUSTRALIA HAVE BEEN OPERATING SIDE BY SIDE ALMOST EVERY DAY FIGHTING TO DEFEAT ISIS AND THE SCOURGE OF TERRORISM ANY FOR NEARLY A CENTURY HAVE FOUGHT TOGETHER, BLED TOGETHER AND DIED TOGETHER AS BROTHERS AND SISTERS"

    IF YOUR ANCESTOR WAS IN THE BATTLE OF THE CORAL SEA, VISIT USSCORALSEA.ORG FOR SCHOLARSHIP INFORMATION
    THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.05.2017
    Date Posted: 05.05.2017 13:47
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47802
    Filename: 1705/DOD_104332887.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 9
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Gen. Raymond Thomas
    Pres. Donald Trump

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