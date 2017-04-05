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    SOldiers Radio News

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    UNITED STATES

    05.04.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    USO Korea honored junior service members at their 46th annual gala and 17 Soldiers from the 1st Cavalry Division reenlist while deployed in Afghanistan.

    SERGEANT AUDREY SANTANA, SOLDIERS RADIO NEWS

    USO KOREA HONORED JUNIOR SERVICE MEMBERS AT THEIR 46TH ANNUAL GALA. EIGHTH ARMY DEPUTY COMMANDING GENERAL FOR SUSTAINMENT, major generl tammy smith, SAYS THE YOUNG SOLDIERS ARE THE FUTURE OF THE ARMY.

    "THEY'RE THE ONES ON THE CUTTING EDGE, SO OUR ABILITY TO PAUSE FOR A MOMENT AND RECOGNIZE THEM IS ABSOLUTELY AMAZING AND APPROPRIATE TO THE HUGE CONTRIBUTION THAT THEY MAKE TO OUR MILITARY."

    17 SOLDIERS FROM THE FIRST CAVALRY DIVISION REENLISTED INTO THE U-S ARMY DURING A MASS CEREMONY ON BAGRAM AIRFIELD IN AFGHANISTAN. CAREER COUNSELOR, STAFF SERGEANT CRISTI PETTIT SAYS THIS EVENT SHOWED THE SOLDIERS' DEEP LEVEL OF COMMITMENT TO THEIR COUNTRY.

    "IT GREATLY IMPROVES MORALE THROUGHOUT THE UNITS, IT SHOWS HOW MUCH THEY ARE DEDICATED TO EACH OTHER AND THEIR LEADERSHIP."

    VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP, ALL ABOUT UNRESTRICTED REPORTING OF SEXUAL ASSAULT. THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.04.2017
    Date Posted: 05.04.2017 13:31
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47788
    Filename: 1705/DOD_104327617.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, SOldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Soldier
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    Afghanistan
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