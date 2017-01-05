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WE’RE SHINING A SPOTLIGHT ON AIR FORCE STAFF SERGEANT CODY REIGARD ATTACHED TO THE 33rd HMU ON KADENA AIR BASE.
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AIRMEN OF THE 33RD HELICOPTER MAINTENANCE UNIT WORK DAY AND NIGHT TO ENSURE THEIR AIRCRAFT ARE READY TO LAUNCH AT A MOMENT’S NOTICE FOR RESCUE OPERATIONS.
|Date Taken:
|05.01.2017
|Date Posted:
|05.02.2017 23:36
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|47761
|Filename:
|1705/DOD_104320399.mp3
|Length:
|00:01:04
|Year
|2017
|Location:
|KADENA AIR BASE, OKINAWA, JP
|Web Views:
|1
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
|Podcast Hits:
|0
This work, 170501-OKI-CREWCHIEFPACIFICSPOTLIGHT-RADIO, by PO1 Richard Doolin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.
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