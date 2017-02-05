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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    05.02.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    Snipers came together at Fort Chaffee for the Winston P. Wilson Sniper Championship and sexual assault reporting is on the rise according the Defense Department.

    SERGEANT AUDREY SANTANA, SOLDIERS RADIO NEWS

    SNIPERS FROM ALL OVER THE WORLD CAME TOGETHER AT FORT CHAFFEE IN ARKANSAS TO PARTICIPATE IN THE 46TH ANNUAL WINSTON P. WILSON SNIPER CHAMPIONSHIP. COMPETITION JUDGE, STAFF SERGEANT KENNETH WITT, SAYS PRACTICE MAKES PERFECT WHEN IT COME TO WINNING.

    "STUDY PROFICIENT IN YOUR SNIPER TASKS. EVENTHOUGH YOU GO TO THE SNIPE SCHOOL DOESN'T MEAN THAT YOU'RE A FULLY QUALIFIED-SKILLED SNIPER, YOU'RE ALWAYS CONTINUING TO LEARN AND IMPROVE ON THOSE SKILLS THROUGHOUT YOUR CAREER."

    ACCORDING TO DEFENSE DEPARTMENT OFFICIALS AND THE ANNUAL REPORT ON SEXUAL ASSAULT IN THE MILITARY, THE NUMBER OF SEXUAL ASSAULT INCIDENTS HAS DROPPED AND THE PERCENTAGE OF THOSE INCIDENTS REPORTED HAS RISEN. AS MANY AS 1 IN 3 SERVICE MEMBERS REPORTED THE INCIDENTS IN FISCAL YEAR 20-16 COMPARED TO 1 IN 14 PEOPLE 10 YEARS AGO.

    VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP WHICH IS ALL ABOUT UNRESTRICTED REPORTING OF A SEXUAL ASSAULT. THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.02.2017
    Date Posted: 05.02.2017 14:45
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47756
    Filename: 1705/DOD_104318747.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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