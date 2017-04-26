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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    04.26.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN042617A- Operation Atlantic Resolve in underway in Latvia and Unified Focus 17 starts in Africa

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    OPERATION ATLANTIC RESOLVE IS UNDERWAY IN LATVIA, INCREASING OUR INTEROPERABILITY WITH OUR NATO ALLIES. 1-501 AIRBORNE INFANTRY REGIMENT APACHE HELICOPTER PILOT 1LT VINCENT FRANCHINO EXPLAINS THE MISSION

    "WE FLEW AN AH-64 APACHE INTO A DAZI BASE CAMP TO REALLY SHOW THEM WHAT ITS LIKE FROM OUR PERSPECTIVE DURING BATTLE. THAT’S THE MOST IMPORTANT PIECE IS THE COMMUNICATION PORTION. HOW TO CONVEY TO THEM WHAT WE SEE AND HOW THEY CONVEY TO US WHAT THEY SEE. "

    UNIFIED FOCUS 2017 HAS KICKED OFF IN CAMEROON AFRICA. US ARMY AFRICA DEPUTY COMMANDER BRIGADIER GENERAL KENNETH MOORE GAVE THE OPENING COMMENTS

    "OUR FOCUS THIS WEEK IS TO BRING THE MEMBERS OF THE MULTI-NATIONAL JOINT TASK FORCE TOGETHER WITH NON MILITARY ORGANIZATIONS AND DISCUSS WAYS TO COUNTER THE VIOLENCE CAUSED BY BOKO HARAM AND ISIS WEST AFRICA IN THE WEST CHAD BASIN. "

    VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP ANSWERING YOUR RE-ENLISTMENT QUESTIONS. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.26.2017
    Date Posted: 04.26.2017 14:40
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47688
    Filename: 1704/DOD_104304009.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Brig. Gen. Kenneth Moore
    1lt. Vincent Franchino

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