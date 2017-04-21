SRN04217B- Military Services team up to help a childrens home and the Army Reserves has a new promotion system
SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS
SOLDIERS AIRMEN AND A MARINE IN BELIZE FOR BEYOND THE HORIZON 2017 TOOK A DAY OFF OF MISSION TO VOLUNTEER TO CLEAN UP AND PROVIDE MEDICAL SERVICES TO A LOCAL CHILDREN’S HOME . CARETAKER MICHAEL BURKHARDT WAS OVERWHELMED WITH THEIR GENEROSITY
" I CANT TELL YOU WHAT JUST HAVING BEYOND HORIZON HERE IN OUR COMMUNITY AND WHAT A DIFFERENCE THIS MADE WITH THE PEOPLE WE SEE ALL OVER LADIVILLE..
"
SOLDIERS IN THE ARMY RESERVES WILL FIND NEW CHANGES TO THE PROMOTION BOARD PROCESS. G-1 COL TWANDA E. YOUNG TALKS ABOUT WHAT RESERVE SOLDIERS NEED TO DO TO BE CONSIDERED.
.
"AGR AND TPU SOLDIERS NEED TO CONTACT THEIR BRANCH MANAGER AT HRC TO HAVE THEIR ESRB INFORMATION UPDATED. SOLDIERS WILL UTILIZE THE RCMS SELF-HELP SITE TO VALIDATE AND CERTIFY THEIR RECORD BRIEF. "
VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP ALL ABOUT RE-ENLISTING. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.
|Date Taken:
|04.21.2017
|Date Posted:
|04.21.2017 15:22
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|47626
|Filename:
|1704/DOD_104293540.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2017
|Genre
|Blues
|Location:
|US
|Web Views:
|7
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
|Podcast Hits:
|0
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