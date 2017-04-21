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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    04.21.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN04217B- Military Services team up to help a childrens home and the Army Reserves has a new promotion system

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS AIRMEN AND A MARINE IN BELIZE FOR BEYOND THE HORIZON 2017 TOOK A DAY OFF OF MISSION TO VOLUNTEER TO CLEAN UP AND PROVIDE MEDICAL SERVICES TO A LOCAL CHILDREN’S HOME . CARETAKER MICHAEL BURKHARDT WAS OVERWHELMED WITH THEIR GENEROSITY

    " I CANT TELL YOU WHAT JUST HAVING BEYOND HORIZON HERE IN OUR COMMUNITY AND WHAT A DIFFERENCE THIS MADE WITH THE PEOPLE WE SEE ALL OVER LADIVILLE..
    "
    SOLDIERS IN THE ARMY RESERVES WILL FIND NEW CHANGES TO THE PROMOTION BOARD PROCESS. G-1 COL TWANDA E. YOUNG TALKS ABOUT WHAT RESERVE SOLDIERS NEED TO DO TO BE CONSIDERED.
    .
    "AGR AND TPU SOLDIERS NEED TO CONTACT THEIR BRANCH MANAGER AT HRC TO HAVE THEIR ESRB INFORMATION UPDATED. SOLDIERS WILL UTILIZE THE RCMS SELF-HELP SITE TO VALIDATE AND CERTIFY THEIR RECORD BRIEF. "

    VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP ALL ABOUT RE-ENLISTING. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.21.2017
    Date Posted: 04.21.2017 15:22
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47626
    Filename: 1704/DOD_104293540.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 7
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Col. Twanda Young

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