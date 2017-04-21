SRN042117A- What to do if you find a personally identifiable information breach
SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS
PROTECTING YOUR PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION OR PII IS BECOME INCREASINGLY IMPORTANT IN THE DIGITAL AGE. G-1 COL TWANDA E. YOUNG TALKS ABOUT HOW TO AVOID A BREECH
"PRIVACY IS EVERYONE’S RESPONSIBILITY. WE MUST DO ALL THAT WE CAN TO PROTECT THE PRIVACY OF ALL EMPLOYEES. WE MUST BE VIGILANT EVERYONE WITH KNOWLEDGE OF A BREECH SHOULD IMMEDIATELY REPORT THE INCIDENT TO HEADQUARTERS DEPARTMENT OF THE ARMY RECORDS MANAGEMENT AND DECLASSIFICATION AGENCY. STAY FOCUSED "
SOLDIERS, AIRMEN, MARINES, AND OUR PARTNER NATIONS TEAMED UP FOR A DISASTER RELIEF DRILL IN MALAYSIA DURING PACIFIC PARTNERSHIP 2017. OFFICER IN CHARGE MAJOR JOHN BURNS EXPLAINS THE OPERATION
.
"SO THE PREMISE OF THIS EXERCISE WAS A SCENARIO WHERE WE HAD A FLOOD SCENARIO OUTSIDE OF KUCHING. A HELICOPTER ALSO CAME OUT RESCUED SOME INDIVIDUALS. SOME VICTIMS. "
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|Date Taken:
|04.21.2017
|Date Posted:
|04.21.2017 15:22
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|47624
|Filename:
|1704/DOD_104293538.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2017
|Genre
|Blues
|Location:
|US
|Web Views:
|9
|Downloads:
|0
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|0
|Podcast Hits:
|0
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