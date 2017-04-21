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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    04.21.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN042117A- What to do if you find a personally identifiable information breach

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    PROTECTING YOUR PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION OR PII IS BECOME INCREASINGLY IMPORTANT IN THE DIGITAL AGE. G-1 COL TWANDA E. YOUNG TALKS ABOUT HOW TO AVOID A BREECH

    "PRIVACY IS EVERYONE’S RESPONSIBILITY. WE MUST DO ALL THAT WE CAN TO PROTECT THE PRIVACY OF ALL EMPLOYEES. WE MUST BE VIGILANT EVERYONE WITH KNOWLEDGE OF A BREECH SHOULD IMMEDIATELY REPORT THE INCIDENT TO HEADQUARTERS DEPARTMENT OF THE ARMY RECORDS MANAGEMENT AND DECLASSIFICATION AGENCY. STAY FOCUSED "

    SOLDIERS, AIRMEN, MARINES, AND OUR PARTNER NATIONS TEAMED UP FOR A DISASTER RELIEF DRILL IN MALAYSIA DURING PACIFIC PARTNERSHIP 2017. OFFICER IN CHARGE MAJOR JOHN BURNS EXPLAINS THE OPERATION
    .
    "SO THE PREMISE OF THIS EXERCISE WAS A SCENARIO WHERE WE HAD A FLOOD SCENARIO OUTSIDE OF KUCHING. A HELICOPTER ALSO CAME OUT RESCUED SOME INDIVIDUALS. SOME VICTIMS. "

    VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP ANSWERING ALL YOUR RE-ENLISTMENT QUESTIONS. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.21.2017
    Date Posted: 04.21.2017 15:22
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47624
    Filename: 1704/DOD_104293538.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 9
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Col. Twanda Young
    Maj. John Burns

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