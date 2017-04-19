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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    04.19.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    Children of the U.S. Army Corps of Engineers participate in 'take your kids to work day' and Soldiers in Korea brush up on their land navigation skills.

    SERGEANT AUDREY SANTANA, SOLDIERS RADIO NEWS

    CHILDREN OF THE U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS IN TENNESSE WERE PUT TO WORK AS A PART OF "TAKE YOUR KIDS TO WORK DAY." WHERE THEY LEARNED ABOUT DIFFERENT OPERATIONS AND MISSIONS. DISTRCIT COMMANDER, LIEUTENANT COLONEL STEPHEN MURPHY TOLD THE KIDS ABOUT WHAT THEY MIGHT EXPERIENCE THROUGHOUT THE DAY.

    "WE'VE GOT MANY DIFFERENT KINDS OF PEOPLE HERE TODAY, NOT JUST ENGINEERS, YOU SHOULD ASK QUESTIONS BECASUE WHO KNOWS, MAYBE ONE DAY WHEN YOU'RE TRYIGNTO FIGURE OUT WHAT DO I WANT TO BE WHEN I GORW UP, YOU'LL REMEMBER TODAY."

    N-C-O'S FROM THE 2-93RD SIGNAL COMPANY CREATED A LAND-NAV TRAINING TO HELP SOLDIERS AT CAMP CARROL, KOREA BRUSH UP ON THEIR BASIC SKILLS. TRAINEE, CAPTAIN KIVA AUTEN , SHARES HER EXPERIENCE WITH THE COURSE.

    "MOST OF THE WARRIOR TASKS THAT WE DO WE JUST DO IN A CLASSROOM SO I REALLY WANTED TO GET PEOPLE OUT HERE AND BRUSH UP ON THESE SKILLS AND BECOME MORE PROFICIENT."

    VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.19.2017
    Date Posted: 04.19.2017 12:52
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47585
    Filename: 1704/DOD_104287538.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Soldier
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