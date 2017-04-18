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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    04.18.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    Field Artillery Soldiers in Kuwait certify on their HIMARS and National Guard Soldiers work on construction projects in Hohenfels, Germany.

    SERGEANT AUDREY SANTANA SOLDIERS RADIO NEWS

    FIELD ARTILLERY SOLDIERS STATIONED IN KUWAIT GOT A CHANCE TO HIT THE RANGE AND CERTIFY ON THEIR HIMARS. COMMANDER, CAPTAIN TIMBER TOSTE SAYS THE WEAPON SYSTEMS ARE PERFORMING AS EXPECTED.

    "THEY'RE REALLY PROVING VERY EFFECTIVE ON THE BATTLEFIELD. I KNOW A LOT OF PEOPLE ARE CALLING THEM THE LONG RANGE SNIPER RIFLE. WHEN YOU PICK OUT A TARGET AND GIVE IT A GRID IT'S GONNA HIT THAT GRID."

    U-S ARMY NATIONAL GUARD SOLDIERS ARE IN HOHENFELS GERMANY WORKING WITH TROOPS FROM THE CZECH REPUBLIC ON CONSTRUCTION PROJECTS. PROJECT NCOIC, SERGEANT FIRST CLASS REKO PARKER, SAYS THEY'RE LAYING A FOUNDATION FOR STRONG ALLIED RELATIONS.

    "YOU'RE BUILDING A GREAT PARTNERSHIP PROGRAM BETWEEN ALL THE ELEMENTS SO THIS HELPS THE UNIT'S READINESS AS WELL AS IMPROVE THE TRAINING AREA."

    VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP ALL ABOUT REENLISTING. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.18.2017
    Date Posted: 04.18.2017 13:44
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47562
    Filename: 1704/DOD_104285016.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 2
    High-Res. Downloads: 2
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Germany
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