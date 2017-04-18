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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    04.18.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    Vehicle gun crews from the U.S. Army Reserve train at Fort McCoy, WI and Soldiers of the 10th Cavalry Regiment conduct live fire training as a part of Operation Atlantic Resolve.

    SERGEANT AUDREY SANTANA SOLDIERS RADIO NEWS

    IN AN EFFORT TO TRAIN AND EQUIP SOLDIERS, VEHICLE GUN CREWS FROM ACROSS THE U-S ARMY RESERVE HAVE BEEN TRAINING AT FORT MCCOY IN WISCONSIN FOR OPERATION COLD STEEL. GUNNER, SPECIALIST SHALISHA HILL, SHARES HER EXPERIENCE.

    "WHEN I PULL IT CLOSE TO ME IT'S LIKE MY BABY YOU KNOW AND I'M TALKING TO IT AND I'M LOOKING THROUGH THE SCOPES AND MAKING SURE I CAN SEE. WHEN I HEAR THE ROUND LEAVE THE CHAMBER AND I SMELL THAT SMELL, I'M IN HEAVEN, I DON'T KNOW, I JUST FEEL HAPPY."

    AS A PART OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE, SOLDIERS FROM THE 10TH CAVALRY REGIMENT CONDUCTED A LIVE FIRE EXERCISE WITH THE HUNGARIAN AIR FORCE. COMMANDER, CAPTAIN ERIC RUFF, SAYS THE EVENT BROUGHT NATO PARTNERS CLOSER TOGETHER.

    "AS WE COORDINATED WITH OUR PARTNERS, WE WORKED TOGETHER, WE BEGIN TO UNDERSTAND HOW EACH OTHER OPERATED WHICH IS THE KEYSTONE AND THE BEDROCK OF INTEROPERABILITY."

    VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP ALL ABOUT REENLISTING. THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.18.2017
    Date Posted: 04.18.2017 13:44
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47559
    Filename: 1704/DOD_104285013.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 7
    Downloads: 2
    High-Res. Downloads: 2
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Soldier
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    Army Reserve
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    10th Cavalry Regiment
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    Operation Atlantic Resolve

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