(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    H & HS MCAS FUTENMA WIND NDTA 2016 MILITARY UNIT OF THE YEAR AWARD

    H & HS MCAS FUTENMA WIND NDTA 2016 MILITARY UNIT OF THE YEAR AWARD

    FUTENMA, OKINAWA, JAPAN

    03.29.2017

    Audio by Petty Officer 1st Class Richard Doolin 

    American Forces Network Okinawa

    THE NATIONAL DEFENSE TRANSPORTATION ASSOCIATION AWARDED THE 2016 MILITARY UNIT OF THE YEAR AWARD TO THE HEADQUARTERS AND HEADQUARTERS SQUADRON MARINE CORPS AIR STATION FUTENMA. THE AWARDS RECOGNIZES THE MILITARY UNIT ACROSS THE DOD WITH THE MOST OUTSTANDING PERFORMANCE IN THE FIELD OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.29.2017
    Date Posted: 04.04.2017 22:51
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47409
    Filename: 1704/DOD_104245641.mp3
    Length: 00:01:13
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: FUTENMA, OKINAWA, JP 
    Web Views: 0
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, H & HS MCAS FUTENMA WIND NDTA 2016 MILITARY UNIT OF THE YEAR AWARD, by PO1 Richard Doolin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Supply
    Los Angeles
    Community Service
    Japan
    San Diego
    Okinawa
    Tokyo
    American Forces Network
    Logistics
    Transportation
    Kadena Air Base
    Media
    18th Wing
    New York
    Chow Hall
    Camp Foster
    MCAS
    Cooks
    Air Traffic Controllers
    Refuel
    Sailors
    Norfolk
    Marines
    U.S. Navy
    All Hands Magazine
    III MEF
    National Defense Transportation Association
    AFN Okinawa
    MCAS Futenma
    MCIPAC
    AFN Pacific
    Okinawan Community
    Major General Joaquin Malavet
    Lt. Colonel Henry Dolberry
    Headquarters and Headquarters Squadron MCAS Futenma
    Military Unit of the Year

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT