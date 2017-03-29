THE NATIONAL DEFENSE TRANSPORTATION ASSOCIATION AWARDED THE 2016 MILITARY UNIT OF THE YEAR AWARD TO THE HEADQUARTERS AND HEADQUARTERS SQUADRON MARINE CORPS AIR STATION FUTENMA. THE AWARDS RECOGNIZES THE MILITARY UNIT ACROSS THE DOD WITH THE MOST OUTSTANDING PERFORMANCE IN THE FIELD OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS.
|Date Taken:
|03.29.2017
|Date Posted:
|04.04.2017 22:51
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|47409
|Filename:
|1704/DOD_104245641.mp3
|Length:
|00:01:13
|Year
|2017
|Genre
|Blues
|Location:
|FUTENMA, OKINAWA, JP
|Web Views:
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This work, H & HS MCAS FUTENMA WIND NDTA 2016 MILITARY UNIT OF THE YEAR AWARD, by PO1 Richard Doolin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.
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