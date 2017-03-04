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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    04.03.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Junior Leaders train on convoy procedures during Exercise Vanguard Proof and Soldiers in Germany are treated to a country music concert.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    JUNIOR LEADERS FOR THE U-S AND SLOVENIAN MILITARIES ARE TRAINING IN CONVOY OPERATIONS FOR EXERCISE VANGUARD PROOF. SECOND LIEUTENANT LUKE MORRIS SAYS HAVING STRENGTH AT ALL LEVELS OF LEADERSHIP ADDS CONFIDENCE TO THE FORMATION.

    "EMPOWERING JUNIOR LEADERS IS WHAT WE'RE TRYING TO DO SO THAT LATER ON IF THINGS DO GET A LITTLE HECTIC EVERYBODY FROM THE LOWEST LEVEL CAN ACTUALLY OPERATE AND FUNCTION EFFICIENTLY."

    COUNTRY MUSIC STAR HUNTER HAYES PERFORMS FOR TROOPS IN WIESBADEN GERMANY AND SAYS HE'S GLAD TO DO HIS PART TO BRING A LITTLE BIT OF HOME TO THOSE STATIONED OVER SEAS.

    "TO BE ABLE TO BRING THEM OUR SHOW IS A BIG DEAL FOR ME BECAUSE WE JUST WANT TO SAY THANK YOU IN A MILLION WAYS AND MUSIC IS MY WAY OF SAYING THANK YOU."

    STILL UNSURE ABOUT REENLISTING? VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP AND LEARN HOW THE ARMY COULD HELP YOU DECIDE. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.03.2017
    Date Posted: 04.03.2017 14:53
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47394
    Filename: 1704/DOD_104237799.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Wiesbaden
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