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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    03.31.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    A forward observer for the 45th Infantry Brigade Combat Team discusses the challenges and rewards of serving as a mentor for Joint Multinational Training Group-Ukraine and Army Reservists are in Poland for training.

    SERGEANT AUDREY SANTANA, SOLDIERS RADIO NEWS

    STAFF SGT. KEVIN EVERLEY, A FORWARD OBSERVER FOR THE 45TH INFANTRY BRIGADE COMBAT TEAM, DISCUSSES THE CHALLENGES AND REWARDS OF SERVING AS A MENTOR FOR JOINT MULTINATIONAL TRAINING GROUP-UKRAINE.

    "WE'RE HERE TO DEVELOP THEIR COMBAT TRAINING CENTER...WE CAN REALLY BRING A LOT TO THE TABLE AND SHOW THEM HOW WE WOULD EMPLOY THE LARGER ARTILLERY ASSETS THAT THEY HAVE."

    U-S ARMY RESERVE SOLDIERS ARE IN POLAND FOR MULTINATIONAL TRAINING. ONE PART OF THEIR MISSION INVOLVED UNLOADING THE CARGO FROM A LARGE SHIP. SERGEANT LOGAN HAYNES SAYS HE'S GREATFUL FOR THE EXPERIENCE.

    "I THINK ANYTIME WE CAN GET INVOLVED IN SOMETHING BIGGER THAN OURSELVES IT'S AGREAT MISSION. IT'S A GREAT OPPORTUNITY FOR US TO GROW ESPECIALLY BEING RESERVISTS."

    GO TO THE U-S ARMY FACEBOOK PAGE AS THEY KICK OFF THE US ARMY RESERVE WEEK STARTING APRIL 17TH
    AND CHECK OUT OUR LATEST EPISODE OF "SOLDIERS" ON THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL.
    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.31.2017
    Date Posted: 03.31.2017 10:40
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47371
    Filename: 1703/DOD_104229433.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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