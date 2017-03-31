A forward observer for the 45th Infantry Brigade Combat Team discusses the challenges and rewards of serving as a mentor for Joint Multinational Training Group-Ukraine and Army Reservists are in Poland for training.
SERGEANT AUDREY SANTANA, SOLDIERS RADIO NEWS
STAFF SGT. KEVIN EVERLEY, A FORWARD OBSERVER FOR THE 45TH INFANTRY BRIGADE COMBAT TEAM, DISCUSSES THE CHALLENGES AND REWARDS OF SERVING AS A MENTOR FOR JOINT MULTINATIONAL TRAINING GROUP-UKRAINE.
"WE'RE HERE TO DEVELOP THEIR COMBAT TRAINING CENTER...WE CAN REALLY BRING A LOT TO THE TABLE AND SHOW THEM HOW WE WOULD EMPLOY THE LARGER ARTILLERY ASSETS THAT THEY HAVE."
U-S ARMY RESERVE SOLDIERS ARE IN POLAND FOR MULTINATIONAL TRAINING. ONE PART OF THEIR MISSION INVOLVED UNLOADING THE CARGO FROM A LARGE SHIP. SERGEANT LOGAN HAYNES SAYS HE'S GREATFUL FOR THE EXPERIENCE.
"I THINK ANYTIME WE CAN GET INVOLVED IN SOMETHING BIGGER THAN OURSELVES IT'S AGREAT MISSION. IT'S A GREAT OPPORTUNITY FOR US TO GROW ESPECIALLY BEING RESERVISTS."
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THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.
|Date Taken:
|03.31.2017
|Date Posted:
|03.31.2017 10:40
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|47371
|Filename:
|1703/DOD_104229433.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2017
|Genre
|Blues
|Location:
|US
|Web Views:
|6
|Downloads:
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|Podcast Hits:
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