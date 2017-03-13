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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    03.13.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN031317B- THE SENATE IS BRIEFED ON OUR MISSION IN AFRICA AND STRONG BONDS IMPROVES LIFE FOR SOLDIERS.

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    COMMANDER OF THE US CENTRAL COMMAND ARMY GENERAL JOSEPH L. VOTEL TESTIFIED AT THE SENATE ARMED SERVICES COMMITTEE IN WASHINGTON D.C. ON OUR OPERATIONS IN AFRICA

    "OURS IS A CHALLENGING AND IMPORTANT MISSION MUCH IS AT STAKE TODAY IN THE CENTRAL REGION AND I ASSURE YOU THAT THE CENTCOM TEAM STANDS READY AND WILLING TO DO WHAT IS NECESSARY TO PROTECT OUR NATIONAL INTERESTS AND THE INTERESTS OF OUR ALLIES AND PARTNERS AND I COULD NOT BE MORE PROUD OF THEM AND THEIR FAMILIES. ."

    LIFE IN THE MILITARY HAS UNIQUE CHALLENGES, FORTUNATELY THE ARMY OFFERS STRONG BONDS OPPORTUNITIES TO IMPROVE COMMUNICATION AND TEACH LIFE SKILLS. CHAPLIN MAJ TIMOTHY ELLIOTT EXPLAINS WHY COUPLES SHOULD TAKE ADVANTAGE OF THE PROGRAM.

    ."FOR MARRIED COUPLES IT TEACHES A LOT OF COMMUNICATION SKILLS AND INTERPERSONAL SKILLS AND FOR THE SINGLE SOLDIERS IT TEACHES LIFE SKILLS THINGS THEY NEED TO GROW AND BECOME BETTER INDIVIDUALS AND BETTER SOLDIERS
    TO FIND A STRONG BONDS NEAR YOU, CHECK WITH YOUR LOCAL CHAPLINS OFFICE, AND
    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.13.2017
    Date Posted: 03.13.2017 14:41
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47135
    Filename: 1703/DOD_104158502.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 9
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Gen. Joseph Votel
    Chap. Maj. Timothy Elliott

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