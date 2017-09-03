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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    03.09.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN030917A- 5K run for women and Music joins armies together

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS.
    SERVICEMEMBERS IN JAPAN RAN A 5K TO SHOW THEIR APPRECIATION FOR WOMEN IN THE MILITARY. CO-ORGANIZER OF THE EVENT CAPTAIN ERMIT CHARLES-BERRETTE TELLS US HOW SHE CHOSE HER CAREER DUE TO INSPIRATIONS OF WOMEN WHO SERVED IN THE PAST.

    "JUST READING ABOUT THESE WOMEN AND SEEING THESE WOMEN ON TELEVISION OR ON POSTERS OR ON LINE OPENED THE DOOR FOR ME TO SHOW ME THERE IS A POSSIBILITY THAT I CAN BE ONE OF THESE WOMEN SOMEDAY."

    MUSICIANS FROM THE US FORCES AFGHANISTAN FIRST CALVARY DIVISION BAND JOINED FORCES WITH THE BRITISH AND AFGHANISTAN MILITARY BANDS TO PERFORM AT A BENEFIT IN AFGHANISTAN FOR WOUNDED SOLDIERS. MUSICIAN 1ST LT PHILIP TAPPAN EXPLAINS WHY THESE EVENTS ARE IMPORTANT

    "RELATIONSHIP BUILDING IS KEY THE BETTER RELATIONSHIPS WE HAVE WITH OUR PARTNER NATIONS FURTHER ENABLES US AS MILITARIES TO BETTER EXECUTE OUR MISSIONS "

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.09.2017
    Date Posted: 03.09.2017 15:57
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47110
    Filename: 1703/DOD_104149969.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Cpt. Ermit Charles-Berrette
    1Lt. Philip Tappan

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