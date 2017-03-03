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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    03.03.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Camp Humphreys opens a new Warrior Zone and the USO brings comedians to Camp Casey to the delight of Soldiers.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    CAMP HUMPHERYS, KOREA JUST OPENED A NEW WARRIOR ZONE, A FAMILY MORALE WELFARE AND RECREATION FACILITY RESERVED SOLELY FOR USE BY SOLDIERS AND KATUSAS. GARRISON COMMANDER, COLONEL JOSEPH HOLLAND SAYS, THIS FACILITY IS UNIQUE IN THE ARMY.

    "IT IS A RESILIENCY COMPLEX LIKE NO OTHER IN OUR ARMY AND IT IS GOING TO BE WELL UTILIZED."

    THE U-S-O HOSTED A COMEDY SHOW FOR SOLDIERS STATIONED AT CAMP CASEY KOREA. SPECIALIST GABRIEL INZURRIAGA ATTENDED, SAYING THAT EVENTS LIKE THESE HELP SOLDIERS UNWIND FROM THE STRESSES OF AN OVERSEAS TOUR.

    "I THINK ITS A GREAT IDEA. I THINK ITS AMAZING THAT THEY'RE COMING OVER HERE BECAUSE A LOT OF SOLDIERS ARE STRESSED AND ITS A GOOD WAY TO RELIEVE ALL THAT STRESS. ITS A GOOD WAY TO MAKE THEM RELAX."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.03.2017
    Date Posted: 03.03.2017 12:18
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47036
    Filename: 1703/DOD_104129780.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Korea
    USO
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    FMWR
    Camp Humphreys
    Warrior Zone
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