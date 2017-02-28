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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    02.28.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Military leaders with Combined Joint Task Force Inherent Resolve plan on helping the Iraqi Security Forces after the fall of Mosul and Attack Helicopters arrive in Greece for training in Romania.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    COMBINED JOINT TASK FORCE OPERATION INHERENT RESOLVE SPOKESPERSON, COLONEL JOHN DORIAN SAYS THAT IRAQI SECURITY FORCES WILL CONTINUE TO NEED U-S SUPPORT TO DETER ISLAMIC STATE FORCES FROM MOUNTING A SUCCESSFUL INSURGENCY AFTER THE FALL OF MOSUL.

    "SO WE'LL BE HERE FOR SOME TIME WORKING WITH THEM TO MAKE SURE THAT THESE VERY DANGEROUS ENEMIES WON'T BE ABLE TO INFILTRATE INTO OTHER PLACES, AND THAT THE IRAQI SECURITY FORCES CAN MAINTAIN SECURITY ONCE THESE KEY POPULATION CENTERS HAVE BEEN TAKEN BACK."

    THE 10TH COMBAT AVIATION BRIGADE IS UNLOADING ATTACK HELICOPTERS IN GREECE AHEAD OF TRAINING IN ROMANIA, A FEAT THAT U-S ARMY EUROPE COMMANDING GENERAL BEN HODGES SAYS IS KEY TO DETERRING AGGRESSION.

    "TO COME FROM FORT DRUM, NEW YORK, AND THEN CONDUCT AN AIR ASSAULT OPERATION IN ROMANIA, IN SUCH A SHORT AMOUNT OF TIME, THAT KIND OF AGILITY IS ESSENTIAL TO OUR ABILITY TO DETER."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.28.2017
    Date Posted: 02.28.2017 15:15
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46984
    Filename: 1702/DOD_104119096.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Romania
    Greece
    Ben Hodges
    Operation Inherent Resolve
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