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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.23.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN022317B- Strykers train long distance and Soldiers in Japan experience a drop in their COLA

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    2ND ENGINEER BATTALION STRYKER TEAMS HAVE BEEN QUALIFYING IN THEIR LONG DISTANCE RANGE TRAINING. SSG GREGORY JONES FROM THE 3RD ARMORED BRIGADE COMBAT TEAM IS PLEASED WITH THE BRIGADES PROGRESS.

    "ITS ACTUALLY GOING GOOD, THE SCORES ARE GETTING EXPONENTIALLY BETTER AS THEY GO ALONG. WE GOT LAND WE GOT AMMUNITION WE’LL MAKE SURE WE GOT TRAINED PROFICIENT CREWS ORDER TO BE A LETHAL FIGHTING FORCE. "


    SOLDIERS LIVING OVERSEAS IN JAPAN ARE EXPERIENCING A DROP IN THEIR COST OF LIVING ALLOWANCE. MASTER SERGEANT DAVID WEAVER CHIEF OF FINANCIAL SERVICES EXPLAINS WHY

    "ITS BASED OFF THE DOLLAR BUYING POWER SO AS THE YEN RATE GETS STRONGER THE BUYING POWER OF THE DOLLAR DECREASES THEREFOR THE COLA RATE DROPS. SO ONE MONTH IT COULD BE HIGHER, THE NEXT LOWER SOMETIMES IT WILL STAY THE SAME BUT EVERY TWO WEEKS THE EXCHANGE RATE IS WHAT WE LOOK AT. . ."


    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.23.2017
    Date Posted: 02.23.2017 14:36
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46932
    Filename: 1702/DOD_104104713.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 11
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Ssg. Gregory Jones
    Msg. David Weaver

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