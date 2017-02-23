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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.23.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN022317A- The 35th Air Defense Artillery Brigade gets an upgrade and Army Engineer Divers practice on land

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    SOLDIERS FROM THE 35TH AIR DEFENSE ARTILLERY BRIGADE IN KOREA ARE GETTING AN UPGRADE TO THEIR PATRIOT MISSILE SYSTEM. LOGISTIC LEAD STEVEN KNIERIM EXPLAINS THE MODERNIZATION

    "ITS ALL PART OF MODERNIZING THE US PATRIOT FLEET AND WERE STARTING HERE AT 35TH BRIGADE NOT ONLY WILL IT IMPROVE RELIABILITY AND MAINTAINABILITY BUT IT ALSO ADDS SOME SERIOUS CAPABILITIES TO THIS RADAR HERE

    THE 511TH ENGINEER DIVE DETACHMENT AT CAMP BUREN TOOK THEIR TRAINING OUT OF THEIR USUAL ELEMENT BY BLOWING STUFF UP ON LAND INSTEAD OF UNDERWATER. CAPTAIN WILLIAM GUINTHER EXPLAINS WHY

    "DIVER COMPETENCY STARTS ON LAND IF YOU CAN'T WELD ON SURFACE YOU CANT WELD UNDER WATER IF YOU CAN'T SET DEMOLITION ON LAND. YOU CAN'T SET DEMOLITION UNDER WATER."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.23.2017
    Date Posted: 02.23.2017 14:36
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46930
    Filename: 1702/DOD_104104711.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 8
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Steven Knierim
    Cpt. William Guinther

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