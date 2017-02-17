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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    02.17.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN021717A- Soldiers behavior off-post can jeopardize our Allied relationships and Tax centers are here to help!

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    SOLDIERS BEHAVIOR OVERSEAS CAN HAVE INTERNATIONAL EFFECTS ON OUR RELATIONSHIPS WITH OUR ALLIES. MAJOR GENERAL JAMES F. PASQUARETTE WARNS US ON THE DANGERS OF OVERINDULGING IN A HOST COUNTRY

    "DRINKING TOO MUCH IMPAIRS DECISION MAKING AND TOO OFTEN A BAD DECISION MADE OFF POST AFFECTS THE RELATIONSHIP WITH HOSTS. IT ALSO PUTS THOSE THAT DRINK TO MUCH AT RISK OF HARMING THEMSELVES OR OTHERS. CHECK YOURSELF AND OTHERS AROUND YOU, WE'LL ALL BE BETTER FOR IT. ."

    IF YOU HAVEN'T DONE YOU'RE TAXES YET, TAX CENTERS ON MOST BASES WILL BE OPEN UNTIL JUNE OFFERING FREE HELPFUL TAX SERVICES FOR SOLDIERS. CAPTAIN NICOLE GROW FROM THE TAX CENTER AT YAKOTA JAPAN EXPLAINS HOW YOUR TAX PROFESSIONALS CAN HELP.

    "THIS IS A GREAT RESOURCE AND IF YOU HAVE QUESTIONS YOU CAN ALWAYS CALL THE TAX CENTER JUST TO ASK WERE AVAILABLE FOR THAT TOO. ."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.17.2017
    Date Posted: 02.17.2017 15:08
    Category: Newscasts
    Audio ID: 46877
    Filename: 1702/DOD_104091203.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Maj. Gen. James Pasquarette
    Cpt. Nicole Grow

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